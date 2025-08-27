(16) 99963-6036
Trio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas

26 Ago 2025 - 21h12Por Jessica
Trio é preso pela Força Tática por tráfico de drogas - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta terça-feira (26), policiais militares do 2º Pelotão da Companhia de Força Tática do 38° BPM/I prenderam três pessoas – dois homens e uma mulher – acusados de envolvimento com o tráfico de drogas em São Carlos.

Durante a operação, os policiais localizaram um apartamento na região do Santa Felícia e uma residência no Jardim Paulistano que funcionavam como pontos de armazenamento e preparo de entorpecentes. Nos locais foram encontradas grandes quantidades de drogas, materiais para embalo e utensílios utilizados no preparo das substâncias.

Segundo informações apuradas até o momento, o trio seria responsável pela distribuição de drogas na região do Jardim Hikare

