(16) 99963-6036
domingo, 05 de outubro de 2025
Segurança

Força Tática captura "Japão" durante Operação Impacto no Jardim Zavaglia

05 Out 2025 - 11h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Força Tática - Crédito: Maycon Maximino Viatura Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Durante a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (5), uma equipe da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) capturou um homem procurado pela Justiça no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com informações da corporação, os policiais do Tático Comando realizavam patrulhamento pela Rua Deputado Antônio Donato, por volta das 0h10, quando abordaram o indivíduo conhecido pelo vulgo “Japão”. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), com pena de 5 anos e 6 meses de reclusão a cumprir.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a confirmação do mandado resultou na condução do suspeito à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi apresentado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também

Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar enteada em São Carlos
Segurança12h40 - 05 Out 2025

Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar enteada em São Carlos

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia
Segurança12h15 - 05 Out 2025

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia

Motorista é flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Santa Eudóxia
Segurança12h06 - 05 Out 2025

Motorista é flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Santa Eudóxia

Mulher é agredida com socos e chutes pelo companheiro
Segurança12h01 - 05 Out 2025

Mulher é agredida com socos e chutes pelo companheiro

Profissionais da UPA Vila Prado salvam vida de criança de 2 anos após afogamento
Segurança10h46 - 05 Out 2025

Profissionais da UPA Vila Prado salvam vida de criança de 2 anos após afogamento

Últimas Notícias