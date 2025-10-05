Força Tática captura "Japão" durante Operação Impacto no Jardim Zavaglia

Viatura Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Durante a Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (5), uma equipe da Força Tática do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I) capturou um homem procurado pela Justiça no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com informações da corporação, os policiais do Tático Comando realizavam patrulhamento pela Rua Deputado Antônio Donato, por volta das 0h10, quando abordaram o indivíduo conhecido pelo vulgo “Japão”. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06), com pena de 5 anos e 6 meses de reclusão a cumprir.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas a confirmação do mandado resultou na condução do suspeito à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi apresentado. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

