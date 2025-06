Força Tática apreende veículo carregado com drogas em Ibaté

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Lourival Izaque

A Força Tática da Polícia Militar de São Carlos apreendeu na tarde desta sexta-feira (20) um veículo carregado com drogas e materiais utilizados no preparo de entorpecentes. A ocorrência foi registrada no Jardim Icaraí, em Ibaté (SP).

De acordo com a PM, a equipe recebeu uma denúncia informando que um veículo estaria transportando drogas na cidade. Durante patrulhamento, os policiais localizaram um Volkswagen Fox prata. Ao perceber a aproximação das viaturas, o motorista abandonou o carro e fugiu para uma área de mata, não sendo localizado.

Dentro do veículo foram encontrados 10,494 kg de maconha, fracionados em 205 pedaços, 2,573 kg de crack, 4.968 pedras além de apetrechos utilizados no preparo e fracionamento das drogas, como um liquidificador, uma máquina de vácuo e dois potes de creatina, possivelmente usados para mistura com cocaína.

O material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos.

Leia Também