Força Tática apreende sacola recheada de drogas no CDHU

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática que realizavam uma operação no CDHU da Vila Isabel com vistas a marginais que assaltaram uma residência no Jardim Cardinalli acabaram realizando a apreensão de drogas na noite desta segunda-feira (26).

Equipes de Força Tática estavam pelo condomínio 2, quando encontraram uma sacola cheia de drogas. Um adolescente de 15 anos se apresentou como dono do entorpecente e foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também