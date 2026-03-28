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sÃ¡bado, 28 de marÃ§o de 2026
"OperaÃ§Ã£o Impacto"

ForÃ§a TÃ¡tica apreende revÃ³lver e detÃ©m homem durante operaÃ§Ã£o no Cidade Aracy

28 Mar 2026 - 06h20Por Da redaÃ§Ã£o
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ForÃ§a TÃ¡tica apreende revÃ³lver e detÃ©m homem durante operaÃ§Ã£o no Cidade Aracy - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem foi preso na madrugada deste sábado (28) por porte ilegal de arma de fogo, durante uma ação da Polícia Militar realizada na região do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com as informações, equipes da Força Tática participavam da chamada “Operação Impacto” quando foram acionadas pelo COPOM após denúncia de um indivíduo armado nas proximidades de uma praça. Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um suspeito atravessando a rua que, ao perceber a presença da viatura, dispensou um objeto no chão e tentou fugir.

Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao verificarem o objeto descartado, os policiais localizaram um revólver calibre .32, com numeração suprimida e duas munições intactas.

O homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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