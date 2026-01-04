(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
São Carlos VIII

Força Tática apreende recupera carro furtado em Araraquara

04 Jan 2026 - 06h13Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Força Tática apreende recupera carro furtado em Araraquara -

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu um veículo com registro de furto durante uma Operação Saturação realizada na noite deste sábado (3), no bairro São Carlos VIII, em São Carlos.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h34

0, na Rua Aurora Godoy Carrera. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um Fiat Uno que transitava pela via e, após consulta aos sistemas policiais, constataram que o automóvel era produto de furto ocorrido na cidade de Araraquara, no dia 27 de dezembro.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como receptação. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.

O veículo foi apreendido e ficará à disposição da Justiça para posterior devolução ao proprietário.

Leia Também

Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões
Segurança09h47 - 04 Jan 2026

Discussão por supostos maus-tratos a animal termina em agressões

Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público
Segurança09h13 - 04 Jan 2026

Bagunça na região do shopping Iguatemi preocupa trabalhadores e usuários do transporte público

Guarda Municipal captura mulher procurada pela Justiça na Vila Celina
Segurança06h22 - 04 Jan 2026

Guarda Municipal captura mulher procurada pela Justiça na Vila Celina

Veículo furtado com placas adulteradas é apreendido pela Guarda Municipal em São Carlos
Segurança06h17 - 04 Jan 2026

Veículo furtado com placas adulteradas é apreendido pela Guarda Municipal em São Carlos

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Jardim Botafogo
Segurança17h41 - 03 Jan 2026

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Jardim Botafogo

Últimas Notícias