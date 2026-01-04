Força Tática apreende recupera carro furtado em Araraquara

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu um veículo com registro de furto durante uma Operação Saturação realizada na noite deste sábado (3), no bairro São Carlos VIII, em São Carlos.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h34

0, na Rua Aurora Godoy Carrera. Durante o patrulhamento, os policiais abordaram um Fiat Uno que transitava pela via e, após consulta aos sistemas policiais, constataram que o automóvel era produto de furto ocorrido na cidade de Araraquara, no dia 27 de dezembro.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como receptação. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.

O veículo foi apreendido e ficará à disposição da Justiça para posterior devolução ao proprietário.

