Força Tática detém quatro menores e recupera motocicletas furtadas em São Carlos

Na noite desta segunda-feira (27), equipes do 2º Pelotão da Força Tática, durante Operação Saturação realizada na região do São Carlos VIII, apreenderam quatro menores envolvidos em furtos de motocicletas na cidade.



De acordo com informações da Polícia Militar, os adolescentes foram abordados durante patrulhamento e confessaram o furto de várias motocicletas.



No total, quatro veículos foram recuperados, alguns deles com sinais identificadores suprimidos.

Entre as motos localizadas está uma Yamaha MT-03, furtada no último sábado (25/10).



Os menores foram encaminhados ao Plantão Policial e depois liberados aos responsáveis. Já as motocicletas foram apreendidas para perícia e devolução aos proprietários.

