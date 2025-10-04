Força Tática apreende quase 3 quilos de cocaína em residência na Vila Jacobucci

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na apreensão de 2,968 kg de cocaína e 10 mil microtubos vaziosna noite de quinta-feira (3), em uma casa localizada na Rua Pascoal Mecca, bairro Vila Jacobucci, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes do 2º Pelotão da Força Tática receberam informações de que o morador do imóvel estaria armazenando drogas e se preparava para fracioná-las para a venda. Durante a averiguação no local, os policiais localizaram, em um dos quartos, uma caixa contendo microtubos vazios e três pacotes com substância análoga à cocaína.

Diante da situação, as pessoas encontradas no imóvel foram conduzidas ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). O responsável pela residência teve a prisão em flagrante ratificada pelo delegado, sendo encaminhado à Cadeia Pública, enquanto os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.

