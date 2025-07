Força Tática apreende grande quantidade de drogas em "casa bomba" na Vila Prado

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Na noite deste domingo (13), a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas em uma residência na Vila Prado, em São Carlos. O imóvel funcionava como uma “casa bomba”, termo utilizado para pontos de armazenamento e preparo de entorpecentes para comercialização.

A ação foi realizada por equipes do 2º Pelotão da Companhia de Força Tática do 38º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I). Durante a operação, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas, já prontas para a venda.

No local, foram apreendidos cerca de 3 mil eppendorfs contendo cocaína, seis porções brutas de crack, uma balança de precisão e cadernos com anotações do tráfico. Um indivíduo foi detido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência ainda está em andamento.

