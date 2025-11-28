Força Tática apreende grande quantidade de drogas durante operação no CDHU

Crédito: divulgação

Uma operação da Força Tática realizada no início da noite desta quinta-feira (27), por volta das 18h50, no Condomínio 4 do CDHU, na Rua da Paz, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, dinheiro e celulares.

Durante a Operação Saturação, voltada ao combate ao tráfico, as equipes avançavam pelo condomínio quando avistaram um suspeito que, ao notar a presença dos policiais, fugiu a pé em direção ao Condomínio 5 carregando uma pochete. Ele foi detido logo em seguida.

Dentro da pochete foram encontrados microtubos com cocaína e dinheiro. Em uma varredura realizada nas proximidades de onde o suspeito foi avistado inicialmente, os policiais localizaram mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos mais de 1,6 mil microtubos de cocaína, 19 pedras de crack, sete porções de maconha, 38 comprimidos de ecstasy, além de R$ 2.144,00 e três celulares.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da autoridade de plantão.

