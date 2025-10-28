(16) 99963-6036
Segurança

Força Tática apreende grande quantidade de drogas durante operação no CDHU

28 Out 2025 - 21h12Por Jéssica C.R.
Crédito: Lourival Izaque

A Força Tática da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas durante uma operação realizada na noite desta terça-feira (28), no conjunto habitacional CDHU, em São Carlos. A ação fez parte da Operação Saturação, que contou com o apoio das equipes da ROCAM

Durante o patrulhamento pelo Condomínio 3, bloco 2, os policiais avistaram uma mulher jogando uma coberta com algo dentro pela janela de um dos apartamentos, em direção a um homem que aguardava na parte de baixo do prédio. Ao perceber a presença policial, o suspeito pegou o embrulho e tentou fugir, pulando uma cerca, mas foi rapidamente abordado e detido pela equipe.

Na revista pessoal, os policiais encontraram 75 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, R$ 122 em dinheiro e um celular. Dentro da coberta arremessada pela mulher, foram localizados 10 tijolos de maconha, 54 porções da mesma droga já fracionadas, um pacote de maconha e 573 pedras de crack prontas para a venda.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. A mulher envolvida na ação não foi localizada.

Durante a mesma operação, a Força Tática também capturou um procurado da Justiça pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), que foi encaminhado à unidade prisional.

