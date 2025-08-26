Força Tática apreende fuzis, munições, drogas e veículo dublê em operação

Material apreendido - Crédito: divulgação

Na madrugada deste domingo (24), uma ação do Pelotão de Força Tática resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal de guerra, além de drogas e um veículo dublê, no Bairro do Estádio, em Rio Claro.

De acordo com o boletim, por volta da 1h08, as equipes receberam informações via rede de rádio sobre disparos de arma de fogo contra um veículo Saveiro, efetuados por um indivíduo em um HB20, que fugiu em seguida. Durante o patrulhamento, o carro foi localizado e abordado na Avenida Apia.

O motorista confessou os disparos, alegando discussão com o ocupante do outro veículo, e indicou o local onde havia deixado a arma. Com apoio de outras equipes, os policiais seguiram até uma residência, onde visualizaram uma pistola calibre .380 e munições no chão da garagem. O proprietário do imóvel, já conhecido como integrante de uma facção criminosa, autorizou a entrada da equipe.

No interior da casa, os policiais encontraram uma mochila contendo dois fuzis calibre 5.56, 466 munições do mesmo calibre, oito carregadores, 350 gramas de maconha, celulares e dinheiro. O veículo HB20 também foi vistoriado e apresentou sinais de adulteração, sendo identificado como produto de furto na cidade de Santo André, com placas clonadas.

Diante da materialidade, os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

