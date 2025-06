Força Tática apreende arma e drogas em apartamento no Jardim Hikare

Compartilhar no facebook

Crédito: divulgação

Durante uma operação realizada na noite deste domingo (29), equipes da Força Tática da Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo, drogas e outros materiais ligados ao tráfico em um apartamento no condomínio Monte Amazonas, no bairro Jardim Hikare, em São Carlos.

A ação foi motivada por denúncias que apontavam o morador do local como responsável pelo gerenciamento do ponto de venda de entorpecentes da região. Ao chegarem ao endereço, os policiais foram recebidos pelo suspeito, que confessou ter arremessado uma arma pela janela do imóvel.

Durante a vistoria no apartamento, os policiais encontraram sobre um móvel porções de drogas e, sob uma cama, um tijolo de maconha. Também foram apreendidos dois celulares, anotações relacionadas ao tráfico e um revólver calibre .32.

O suspeito foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

