"Foram 45 prisões e números expressivos", avalia delegado sobre operação 7 de setembro

A Polícia Civil apresentou nesta semana o balanço da Operação 7 de Setembro, realizada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior 3 (Deinter III), que abrange a macrorregião de Ribeirão Preto e São Carlos. De acordo com o delegado seccional adjunto de São Carlos, Dr. Geraldo Souza Filho, o resultado foi considerado expressivo, com a região alcançando o segundo lugar em produtividade entre as seccionais.

Segundo ele, durante as duas semanas de trabalho, foram efetuadas 45 prisões apenas na seccional de São Carlos, superando inclusive os números de Ribeirão Preto. “Nossos policiais cooperaram, agiram com muito profissionalismo, entenderam o recado do delegado Seccional Dejair Rodrigues e se dedicaram com afinco. É assim que tem que ser, porque os índices de criminalidade vêm caindo em São Carlos”, afirmou.

Queda nos homicídios e combate constante ao crime

O delegado destacou que a Operação contribui diretamente para a redução de crimes graves. “Homicídio, praticamente, na cidade de São Carlos está zerado, porque a DIG conseguiu relatar todos os inquéritos. Inclusive, crimes graves como latrocínios apresentaram queda significativa”, explicou.

Ele ressaltou que o trabalho da Polícia Civil é contínuo e não pode ser interrompido. “O crime não para. Infelizmente, você prende um criminoso hoje, amanhã aparece outro. Mas nós também não vamos parar, vamos continuar trabalhando cada vez com mais profissionalismo”, garantiu.

Delegacia da Mulher em destaque

Outro ponto abordado por Geraldo Souza Filho foi o papel da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Segundo ele, cerca de 40% das ocorrências registradas no Estado de São Paulo estão ligadas à aplicação da Lei Maria da Penha.

“Não é que aumentou a violência contra as mulheres, mas sim a procura das vítimas por seus direitos. Hoje elas não ficam mais retraídas, procuram ajuda policial. Isso é muito positivo, porque quem agride precisa ser responsabilizado”, destacou. O delegado também elogiou o trabalho da DDM de São Carlos, coordenada pela delegada Denise, que segundo ele “administra muito bem a alta demanda”.

Atuação regional e integração das forças de segurança

O balanço também apontou resultados relevantes em cidades da seccional, como Porto Ferreira, que historicamente apresentava índices elevados de criminalidade. “Mesmo em Porto Ferreira, que sempre foi um desafio, o trabalho do Dr. Alexandre e de sua equipe vem surtindo efeito, com muitas prisões, principalmente ligadas ao tráfico de drogas”, disse.

O delegado reforçou a importância da atuação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal: “O nosso inimigo é a criminalidade. Temos que estar unidos, irmanados nesse objetivo. Só assim conseguimos debelar o crime e dar respostas rápidas à sociedade”.

Agradecimentos e continuidade do trabalho

Geraldo Souza Filho agradeceu o apoio do delegado seccional Dejair Rodrigues, dos policiais civis e de toda a equipe envolvida na Operação. “Mais uma vez conseguimos números expressivos que demonstram que estamos trabalhando com muito afinco. E vamos continuar, porque a sociedade merece segurança e resultados”, finalizou.

