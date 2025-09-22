"Foram 17 acionamentos para cortes de árvores", diz capitão do Corpo de Bombeiros

Árvore caída na rua Larga -

O temporal que atingiu São Carlos na tarde desta segunda-feira (22) mobilizou intensamente o Corpo de Bombeiros, que atendeu a diversas ocorrências relacionadas à ventania e à chuva forte. Segundo o capitão Gustavo Domingos, foram 17 chamados para cortes de árvores de grande porte, que caíram e interditaram vias em diferentes pontos da cidade.

“Ontem mesmo ainda estávamos com várias ocorrências de fogo em mato e hoje veio a chuva. Foram 17 acionamentos para cortes de árvores. Árvores de grande porte que caíram, interditaram vias, mas não tivemos nenhuma vítima, graças a Deus”, explicou o capitão.

Além das árvores caídas, os bombeiros também registraram destelhamento parcial de duas escolas, quedas de fiações e danos em outdoors. Os trabalhos de remoção e desobstrução seguem durante toda a segunda-feira.

Domingos destacou a importância de a população redobrar os cuidados durante temporais.

“É importante que as pessoas não se arrisquem em locais alagados, não tentem passar com veículos por áreas inundadas e procurem sempre locais mais altos e seguros. Quem está no campo deve evitar se abrigar embaixo de árvores ou próximo a cercas e outdoors. O ideal é procurar edificações seguras”, orientou.

Outro alerta feito pelo Corpo de Bombeiros foi em relação às fiações derrubadas pelas árvores.

“Muitas árvores caíram sobre fios de energia. A primeira providência é isolar a área, mas o trabalho só pode começar com a presença da CPFL, que precisa desligar a energia. Então, pedimos que a população não se aproxime de fios caídos, não toque e nem tente retirar nada por conta própria. Se virem esse tipo de situação, liguem para o 193”, reforçou o capitão.

Todas as equipes do Corpo de Bombeiros estão nas ruas desde o início da tarde atuando nas ocorrências.

