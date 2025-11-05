(16) 99963-6036
quarta, 05 de novembro de 2025
Segurança

Foragido da Penitenciária de Tremembé é recapturado pela Força Tática em São Carlos

05 Nov 2025 - 20h18Por Erika
Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (5), a equipe da Força Tática recapturou um homem de 53 anos, foragido da Penitenciária de Tremembé, que cumpria pena por furto.

A abordagem ocorreu na Rua da Paz, no CDHU, condomínio 3. Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais avistaram o indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido pelos militares.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, porém, ao consultar seus dados, a equipe constatou que o homem havia saído na última “saidinha” há cerca de dois meses e não retornou ao Centro de Triagem.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde ficou novamente à disposição da Justiça e será reconduzido ao sistema prisional.

