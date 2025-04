Foragido da Justiça tenta se evadir pulando telhados, mas acaba capturado pela PM

Compartilhar no facebook

Movimentação no local - Crédito: Lourival Izaque

A Polícia Militar realizou no início da tarde deste domingo (20) a captura de um indivíduo procurado pela Justiça, com registros pelos crimes previstos nos artigos 157 (roubo), 171 (estelionato) e 180 (receptação) do Código Penal.

A prisão ocorreu por volta das 12h30 na Rua Domingos Teixeira de Mendonça, após uma intensa perseguição. Durante patrulhamento na Rua Alfeo Ambrogio, policiais do Pelotão Bravo da 2ª Companhia identificaram o suspeito, já conhecido nos meios policiais. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir, pulando os telhados de residências vizinhas.

Imediatamente, equipes foram acionadas e montaram um cerco no quarteirão. Em cima de uma residência, o suspeito resistiu às ordens de rendição, chegando a remover e arremessar telhas contra os policiais. Diante da agressão, foi necessário o uso de arma de incapacitação neuromuscular (SPARK) para conter o indivíduo.

Mesmo após ser atingido, o acusado conseguiu se desvencilhar dos dardos e pulou do telhado, caindo no quintal da residência onde, enfim, foi contido e preso. Ele sofreu um ferimento na cabeça em decorrência da queda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao detido, encaminhando-o à Santa Casa, onde permanece sob escolta policial.

