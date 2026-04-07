Foragido da Justiça é recapturado pela PM no Jardim Cruzeiro do Sul

Viaturas PM - Crédito: SCA

Um homem de 34 anos, considerado evadido do sistema prisional, foi recapturado na manhã desta terça-feira (7), no bairro Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações, aPolícia Militar já tinha conhecimento de que o indivíduo, morador da região, não havia retornado ao sistema prisional após ser beneficiado com a saída temporária, conhecida como “saidinha”.

Durante patrulhamento pela Rua República do Líbano, no cruzamento com a Rua Guadalajara, os policiais avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, após consulta aos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, justamente por evasão do sistema prisional.

Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Posteriormente, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

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