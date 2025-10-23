Foragido da Justiça é capturado no Centro

Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 26 anos foi capturado pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (22), na Avenida São Carlos, região central do município. Segundo informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o suspeito e, após consulta junto ao sistema do COPOM, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos em decorrência de condenação definitiva por colaboração como informante com um grupo ou organização voltada ao tráfico de drogas. O acusado cumpria pena em regime aberto e era considerado procurado pela Justiça.

Após confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

