Fogo destrói barracão e quatro veículos no Jardim Botafogo

Corpo de Bombeiros debelou as chamas que consumiram um barracão no Botafogo - Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros atendeu na madrugada desta segunda-feira, 9, um chamado onde um incêndio consumiu um barracão localizado na rua Santa Tereza, no Jardim Botafogo, em São Carlos.

As chamas destruíram tudo o que havia no interior do imóvel, inclusive quatro veículos e as labaredas ameaçavam moradias no entorno do prédio.

Policiais civis foram acionados para investigar o ocorrido e existe a possibilidade do incêndio ser criminoso.

O sargento Evangelista, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, disse que o incêndio ocorreu na madrugada, mas não confirmou se seria um curto-circuito ou de origem suspeita. “A Perícia foi acionada e está sendo feita uma investigação”, afirmou, salientando que a corporação foi solicitada novamente no início da tarde, pois saia fumaça do interior do prédio. “Mas constatamos que não havia nada de perigoso e que o incêndio está controlado’, informou.

