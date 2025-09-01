Fogo causado por vela para prática religiosa atinge canteiro de praça no Centro

Crédito: Maycon Maximino
Na noite desta segunda-feira (01), um princípio de incêndio foi registrado na Praça Coronel Paulino Carlos, em frente à Igreja Catedral, na Avenida São Carlos, no Centro da cidade.
De acordo com informações, uma prática religiosa foi realizada no local e velas foram acesas aos pés de uma árvore. Com o tempo seco e a grande quantidade de folhas acumuladas no chão, o fogo acabou se alastrando, iniciando um pequeno incêndio no canteiro da praça.
Uma equipe da Guarda Municipal, que passava pela região, avistou as chamas e acionou o Corpo de Bombeiros. A rápida chegada da equipe de combate ao fogo evitou que as chamas se espalhassem por toda a praça. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino