Flagrante em São Carlos resulta na apreensão de minério de prata avaliado em mais de R$ 80 mil

Crédito: Flavio Fernandes

Uma ação do Policiamento Rodoviário resultou na apreensão de aproximadamente 14,8 quilos de minério de prata, na manhã desta quarta-feira (29), em um trecho da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 224, em São Carlos. Dois homens foram detidos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal de Araraquara.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do comandante do 1º Pelotão da 1ª Companhia realizava patrulhamento ostensivo e preventivo quando, ao adentrar o pátio de um posto de combustíveis, percebeu que dois indivíduos demonstraram comportamento suspeito ao avistar a viatura. Em seguida, ambos embarcaram rapidamente em seus veículos — uma SUV e uma picape — e deixaram o local em direção ao sentido sul da rodovia.

Os policiais conseguiram abordar um dos veículos nas proximidades do km 224. Durante a vistoria, encontraram no porta-malas cerca de 14,8 kg de minério de prata. O motorista informou que havia pago R$ 87,2 mil por parte do material e que o restante seria entregue a outra pessoa na zona leste da capital paulista.

Com base nas informações repassadas, outra equipe do Policiamento Rodoviário conseguiu localizar e abordar o segundo suspeito na região de São José do Rio Preto. Ambos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal de Araraquara, onde o caso foi registrado como crime contra a ordem econômica da União, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.176/91.

Os celulares dos detidos e o minério apreendido foram recolhidos para perícia. Após os procedimentos legais, os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos.

Leia Também