Flagrante de adulteração de sinal identificador no Cruzeiro do Sul termina com jovem detido

Ao perceberem a aproximação da viatura, os condutores iniciaram fuga. Durante a perseguição, um deles conseguiu escapar, enquanto o outro perdeu o controle ao fazer uma curva, escorregou e acabou colidindo contra um veículo estacionado na Rua Júlio Rizzo.

O rapaz de 18 anos foi detido pela equipe policial. Ele já possui diversas passagens criminais quando menor de idade. Conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, o delegado Adriano Callsen Alexandrino autuou o indivíduo em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo (artigo 311 do Código Penal).

A motocicleta não possuía queixa de furto ou roubo, mas foi apreendida e recolhida ao pátio municipal. Questionado, o detido afirmou que havia retirado a placa apenas para “empinar” o veículo.

Na noite desta sexta-feira (5), uma equipe da Força Tática, em patrulhamento pelo bairro Cruzeiro do Sul, avistou duas motocicletas circulando sem placas pela Avenida República do Líbano.