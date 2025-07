Fiorino colide de frente com ônibus em cruzamento no Jardim Cardinali

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (22), um acidente envolvendo uma Fiat Fiorino e um ônibus do transporte coletivo foi registrado no Jardim Cardinali.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor da Fiorino trafegava pela rua Irmã Maria São Félix quando, no cruzamento com a rua José cerri, o ônibus realizava uma conversão para acessar a via. Neste momento, a Fiorino colidiu frontalmente com o coletivo.

O motorista da Fiorino, sofreu um trauma na cabeça ao bater contra o para-brisa do veículo. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi socorrido por uma unidade básica do SAMU à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também