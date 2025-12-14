Filho encontra o pai sem vida na Vila Isabel

Local onde corpo foi encontrado - Crédito: Lorival Izaque
Um homem de 53 anos foi encontrado sem vida na tarde deste domingo (14), na Avenida Airton Salvador Leopoldino Júnior, no bairro Vila Isabel, nos fundos de um clube, em São Carlos.
De acordo com informações apuradas no local, o corpo foi localizado pelo próprio filho da vítima. Familiares relataram que o homem não era visto havia alguns dias. Ao chegar à ao local, o filho encontrou o pai caído sobre uma poça de água. Ele retirou a vítima do local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
A equipe do SAMU compareceu ao endereço, porém constatou que o óbito havia ocorrido há alguns dias. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da perícia técnica. A causa da morte será apurada.
