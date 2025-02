Filho de vítima de homicídio no Cidade Aracy foi assassinado dentro do mesmo veículo

Compartilhar no facebook

Ruan foi morto no mesmo carro que o pai - Crédito: arquivo SCA

Na manhã desta segunda-feira (17), José Antonio Duarte foi morto a tiros dentro de seu carro no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. O caso chama atenção por uma trágica coincidência: no dia 28 de janeiro de 2024, seu filho, Ruan Carlos da Silva Duarte, de 19 anos, também foi assassinado no mesmo veículo.

Na ocasião, Ruan estava dentro do VW/Gol quando dois indivíduos em uma moto se aproximaram e abriram fogo contra ele na rua José de Freitas de Souza. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu dirigir até sua casa, onde recebeu ajuda do pai, que estava em uma lanchonete próxima. José Antonio levou o filho até a UPA do bairro, mas Ruan não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi atingido por pelo menos 26 disparos.

Agora, quase um ano depois, José Antonio também foi vítima de um homicídio dentro do mesmo carro.

