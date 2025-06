Filha reconhece corpo de homem encontrado em represa com mãos amarradas

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Foi identificado como Leandro Aparecido Costa Abrahão, de 40 anos, o homem encontrado morto na manhã de domingo (29), em uma represa na zona rural de Porto Ferreira (SP). O corpo, que estava preso à vegetação aquática, apresentava sinais de violência e estava com as mãos amarradas para trás com um pano velho.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de São Carlos, a Polícia Militar foi acionada após um pescador encontrar o cadáver e ligar para o 190. A Polícia Científica esteve no local e constatou que a vítima possuía tatuagens no braço esquerdo com desenhos dos "Irmãos Metralha" e a palavra “HAHAHA” próximo ao punho, o que inicialmente ajudou na tentativa de identificação.

O reconhecimento formal foi feito por uma filha da vítima, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) e confirmou a identidade com base em características físicas e apresentação de documentos.

A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga o caso como homicídio. A causa exata da morte ainda será determinada por exame necroscópico. Até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas.

