Filha é presa novamente após agredir mãe e descumprir medida protetiva em São Carlos

Uma mulher de 31 anos foi presa pela segunda vez nesta terça-feira (22), em São Carlos, após descumprir medida protetiva e voltar a agredir a própria mãe, de 62 anos. A agressora já havia sido detida no domingo (20) por lesão corporal no contexto de violência doméstica, mas foi liberada na audiência de custódia realizada na segunda-feira (21).

Após sair da prisão, a mulher retornou à residência da mãe, no bairro Jardim Jockey Clube, onde voltou a agredi-la. Com medo, a vítima deixou a casa e passou a noite fora. Nesta terça-feira, ela procurou a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde registrou novo boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva.

Horas depois, ao retornar à residência, a vítima se deparou com a filha ainda no local e acionou a Polícia Militar pelo 190. Uma equipe da RPM (Rádio Patrulha com Motocicletas) foi até o endereço e encontrou a agressora no interior do imóvel. Ela foi detida no ato por descumprimento da medida protetiva.

A mulher foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ), e será novamente encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

