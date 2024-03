Fiat Toro furtada em São Carlos, é localizada em Ribeirão Preto

Uma caminhonete Fiat Toro que havia sido furtada em São Carlos, foi localizada em Ribeirão Preto, neste sábado (02).

Após receber denúncia de que uma Fiat Toro estaria sendo desmontada na garagem de uma residência, na Rua Argentina, Vila Elisa, uma equipe do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia), foi averiguar e encontrou o veículo no local, constatando que ele estava com queixa de furto do dia 01/03/2024, em São Carlos.

Os policiais foram atendidos por um homem, que confessou que estava desmontando a caminhonete. Disse que foi contratado para realizar o serviço de desmontagem e que receberia R$ 400,00 por ele e mais R$ 5.000,00 depois que as peças fossem vendidas.

Não havia mais ninguém na residência e o acusado foi detido, sendo conduzido ao plantão policial, onde pemanecendo à disposição da Justiça.

A Fiat Toro foi guinchada e apresentada no CPJ, onde permaneceu à disposição da Polícia Científica, para passar por perícia e depois ser liberada à seguradora.

