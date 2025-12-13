Fiat Palio tomba e atinge veículos estacionados na Vila Brasília

Crédito: Maycon

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira, 12, no bairro Vila Brasília, em São Carlos. O fato ocorreu na Rua Argentina, quando o condutor de um Fiat Palio seguia no sentido bairro–centro e acabou colidindo na traseira de um VW Gol que estava parado na via.

Com o impacto, o Gol foi empurrado para frente e atingiu outro Fiat Palio que estava estacionado logo à frente. Após a colisão inicial, o veículo conduzido pelo motorista perdeu o controle, tombou na pista e ainda atingiu um terceiro automóvel que estava estacionado do lado esquerdo da rua, causando danos no para-lama.

Ao todo, três veículos foram envolvidos no acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para atendimento da ocorrência e registro dos fatos. Não houve vítimas, sendo constatados apenas danos materiais.

