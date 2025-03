Festa universitÃ¡ria Intermed terÃ¡ seguranÃ§a reforÃ§ada

Cidade será mais um ano palco do evento - Crédito: arquivo

A tradicional festa universitária Intermed, que será realizada em São Carlos no mês de abril, contará com um esquema especial de segurança. Segundo o Major PM Wagner Rocha Gonçalves, coordenador operacional do 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos, uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (26) para alinhar as ações preventivas durante o evento.

“Nós vamos ter aqui no mês de abril a Intermed e a Polícia Militar fizeram uma reunião com a Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização da Prefeitura e os responsáveis pelos jogos. Para nos dar a direção do que vai acontecer, locais de eventos, locais de festas, locais de alojamento”, informou o major.

Além da segurança nos locais oficiais da programação, a reunião abordou também situações relacionadas a festas paralelas. “E aí demos algumas orientações também de como se portar na cidade de São Carlos, tomar a instância das leis, da proibição de uso de fogos e algumas orientações de segurança para esse público. Nós temos aí, infelizmente, quando acontecem essas festas, dias antes acontecem festas também em repúblicas. Isso aí também foi orientado”, ressaltou.

O major destacou que houve preocupação especial com as chamadas festas irregulares. “Com certeza, isso foi uma pauta das festas em repúblicas, festas irregulares, som alto, em um horário avançado. Então, a gente orientou eles. Nós temos também o Ministério Público nos apoiando com o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, responsabilizando as faculdades se algum evento destoar no sentido de segurança.”

Ele relembrou que no ano passado, quando uma reunião semelhante foi feita, o evento ocorreu sem problemas. "O ano passado já teve essa reunião preparatória antes do evento e transcorreu tudo tranquilo”

