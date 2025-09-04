(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Furto

Farmácia tem vitrine quebrada e produtos levados em São Carlos

04 Set 2025 - 09h16Por Da redação
Caso será investigado pelo 2º Distrito Policial - Crédito: arquivo

Uma farmácia localizada na Avenida Salum, na Vila Prado, em São Carlos, foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 5h23, um indivíduo quebrou a vitrine do estabelecimento utilizando uma pedra. Em seguida, ele entrou no local e subtraiu mercadorias, não sendo possível precisar os itens levados devido à baixa qualidade das imagens das câmeras de monitoramento.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil pelo gerente da unidad, após ser informado pela central de monitoramento da empresa.

O caso foi registrado como furto e será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

