Farmácia tem vitrine quebrada e produtos levados em São Carlos

Caso será investigado pelo 2º Distrito Policial

Uma farmácia localizada na Avenida Salum, na Vila Prado, em São Carlos, foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 5h23, um indivíduo quebrou a vitrine do estabelecimento utilizando uma pedra. Em seguida, ele entrou no local e subtraiu mercadorias, não sendo possível precisar os itens levados devido à baixa qualidade das imagens das câmeras de monitoramento.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil pelo gerente da unidad, após ser informado pela central de monitoramento da empresa.

O caso foi registrado como furto e será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

