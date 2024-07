Uma farmácia foi alvo de ladrões na noite de sábado (06), na Rua Desembargador Júlio de Faria, no Boa Vista.

De acordo com informações, dois bandidos armados com faca entraram no estabelecimento, renderam as pessoas que lá estavam e levaram o dinheiro que estava no caixa, fugindo em seguida.

Até o momento os autores do roubo não foram identificados.

