FarmÃ¡cia Ã© assaltada na Avenida SÃ£o Carlos na madrugada deste domingo

Viatura PM -

Na madrugada deste domingo (30), uma farmácia localizada na Avenida São Carlos foi alvo de um assalto. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, um homem armado invadiu o estabelecimento e rendeu a atendente, subtraindo R$ 155 do caixa.

Segundo relatos, o criminoso chegou ao local em uma motocicleta vermelha e, ao entrar na farmácia, pegou um item da prateleira antes de se dirigir ao caixa. Portando com o que parecia ser uma arma de fogo ou um simulacro, ele ameaçou a funcionária e exigiu que ela entregasse todo o dinheiro do caixa.

O suspeito foi descrito como um homem magro, moreno, com aproximadamente 1,70m de altura e barba grande e preta. No momento do crime, ele usava capacete branco com detalhes avermelhados, camiseta preta de manga curta com detalhes brancos, calça jeans skinny, tênis esportivo preto e carregava uma mochila preta com tons marrons.

A Polícia Civil investiga o caso

