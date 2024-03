Familiares reconhecem corpo de homem que morreu em acidente com bicicleta motorizada

Crédito: Lourival Izaque

Foi identificado o condutor da bicicleta motorizada que morreu na manhã do último sábado (16), após acidente no cruzamento da rua Riachuelo com a avenida Comendador Alfredo Maffei, no Centro. Familiares estiveram na Santa Casa e reconheceram o corpo de Sebastião Aparecido de Oliveira. Ele tinha 65 anos.

O SCA esteve no local do acidente e apurou que a Sebastião conduzia a bicicleta motorizada pela avenida e no cruzamento colidiu contra a lateral de um Chevrolet/Classic. De acordo com algumas testemunhas, ele teria cruzado o sinal vermelho.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até a Santa Casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

