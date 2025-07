Família segue em busca de jovem desaparecida há um mês

Compartilhar no facebook

Completou-se nesta terça-feira (16) um mês do desaparecimento da jovem Ingrid Fênix Inácio Castro, de 35 anos, natural de Brasília. Desde o dia 16 de junho, familiares e amigos vivem dias de angústia e incerteza.

Segundo relatos de sua irmã, Ingrid enviou uma série de mensagens com tom de despedida por volta das 22h22 daquele dia, afirmando não querer mais ser encontrada. Desde então, ela não atende ligações nem responde às tentativas de contato.

A jovem, que enfrenta episódios de depressão, foi vista pela última vez usando blusa vermelha, moletom preto e portando uma mochila. Possui tatuagens nos dois braços e no abdômen.

Amigas próximas tentaram localizá-la, sem sucesso. No dia seguinte ao desaparecimento, uma delas informou à mãe de Ingrid que esteve com a jovem em São Carlos pouco antes do sumiço.

Familiares estão em São Carlos para acompanhar de perto as buscas e reforçar o apelo por qualquer informação que leve ao paradeiro de Ingrid. Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou pelo número (61) 98210-5114.

