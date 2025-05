Família procura por idoso que desapareceu em São Carlos

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

21 Mai 2025 - 15h47 Por Jessica C R

A família de Aparecido Domingos de Oliveira, de 60 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro após ele desaparecer na manhã desta quarta-feira (21). Morador da rua Joaquim Gabriel Penteado, no bairro Armon de Mello, Aparecido é casado e, segundo os familiares, não apresenta sinais de confusão mental ou qualquer condição que justifique o desaparecimento repentino.

De acordo com os relatos, ele saiu de casa dirigindo um Hyundai HB20 branco. Um adesivo de São Bento está colado na parte traseira do veículo, o que pode ajudar na identificação. A placa do carro não foi lembrada pela família.

A ocorrência foi registrada por telefone, e a família pede a colaboração da população. “Não sabemos o que aconteceu. Ele saiu e não deu mais notícias. Estamos muito preocupados”, relatou um familiar.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Aparecido pode entrar em contato com a polícia pelo 190 ou procurar a Delegacia mais próxima.

