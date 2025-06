Família procura por homem desaparecido em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A família de Valdecir de Deus, de 53 anos, está em busca de informações sobre seu paradeiro após seu desaparecimento na tarde da última quinta-feira (26), em São Carlos

Segundo relatos, Valdecir foi visto pela última vez por volta das 13h30, na Rua Alfeo Ambrogio, no Jardim Mercedes. Ele vestia um boné vermelho, blusa de lã marrom, calça de moletom cinza e tênis. Saiu de casa sem levar o celular ou as chaves, portando apenas um documento no bolso.

De acordo com os familiares, Valdecir enfrenta problemas pessoais e teria saído desorientado. A esposa e o enteado estão desesperados por notícias e contam com a solidariedade da população para localizar o parente.

Um boletim de ocorrência já foi registrado, e qualquer informação pode ser repassada pelo telefone: (16) 99241-9316.ou 190 ( Polícia Militar)

Leia Também