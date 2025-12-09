(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Desaparecimento

Família procura jovem que desapareceu e pede ajuda da população em São Carlos

Gabriel Luis Farias saiu de casa na sexta-feira (5) dizendo que levaria documentos ao trabalho e não voltou mais

09 Dez 2025 - 12h48Por Flávio Fernandes
A família de Gabriel Luís Farias, de 21 anos, estão em busca de informações que possam ajudar a localizar o jovem, desaparecido desde a manhã da última sexta-feira (5), em São Carlos.

Segundo boletim de ocorrência Gabriel saiu por volta das 11h, de sua casa na Rua Doutor João de Oliveira, no Jardim Botafogo I, informando à mãe, que iria até o restaurante onde trabalharia — o Outback do Shopping Iguatemi — para entregar documentos pessoais.

Desde então, ele não retornou e não fez contato com familiares. A família procurou hospitais, UPAs e também publicou pedidos de ajuda nas redes sociais, mas, até o momento, não obteve qualquer informação sobre seu paradeiro.

Se alguém tenha visto o auxiliar de cozinha, ou saiba seu paradeiro entre em contato pelo 190 da Polícia Militar.

 

