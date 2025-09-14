Família procura jovem desaparecido em São Carlos

Um jovem de 27 anos está desaparecido em São Carlos desde a noite da última quarta-feira (10). Murilo dos Santos França foi visto pela última vez após sair da casa do irmão, no bairro Vila Nery, por volta das 18h30.

Segundo familiares, o rapaz ainda foi avistado na madrugada de quarta para quinta-feira, por volta da 1h. No momento do desaparecimento, ele vestia uma camiseta de cor mostarda e bermuda azul.

A família está angustiada com o sumiço e pede a ajuda da população para localizar Murilo. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato no 190 ( Policia Militar)

