(16) 99963-6036
domingo, 14 de setembro de 2025
Segurança

Família procura jovem desaparecido em São Carlos

14 Set 2025 - 09h56Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Família procura jovem desaparecido em São Carlos -

Um jovem de 27 anos está desaparecido em São Carlos desde a noite da última quarta-feira (10). Murilo dos Santos França foi visto pela última vez após sair da casa do irmão, no bairro Vila Nery, por volta das 18h30.

Segundo familiares, o rapaz ainda foi avistado na madrugada de quarta para quinta-feira, por volta da 1h. No momento do desaparecimento, ele vestia uma camiseta de cor mostarda e bermuda azul.

A família está angustiada com o sumiço e pede a ajuda da população para localizar Murilo. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato no 190 ( Policia Militar)

Leia Também

Mulher procurada pela Justiça é capturada pela PM em São Carlos
Segurança09h55 - 14 Set 2025

Mulher procurada pela Justiça é capturada pela PM em São Carlos

Homem é internado em estado grave após ser esfaqueado em São Carlos
Segurança09h25 - 14 Set 2025

Homem é internado em estado grave após ser esfaqueado em São Carlos

Força Tática apreende objetos ligados a roubo e estupro em São Carlos
Segurança09h21 - 14 Set 2025

Força Tática apreende objetos ligados a roubo e estupro em São Carlos

Adolescente de 16 anos desaparece após sair para curso em São Carlos
Segurança09h12 - 14 Set 2025

Adolescente de 16 anos desaparece após sair para curso em São Carlos

Pesquisa realizada no CEPOF - INCT - IFSC - USP: Radiação UVC pode revolucionar a forma de higienizar alimentos
Artigos científicos com Kleber Chicrala08h27 - 14 Set 2025

Pesquisa realizada no CEPOF - INCT - IFSC - USP: Radiação UVC pode revolucionar a forma de higienizar alimentos

Últimas Notícias