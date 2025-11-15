(16) 99963-6036
sábado, 15 de novembro de 2025
Segurança

Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté

15 Nov 2025 - 10h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A família da manicure Pâmela Marques do Carmo, de 28 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro da jovem, desaparecida desde o dia 6 de novembro. Ela deixou a casa onde mora, em Araraquara, e embarcou em uma corrida de moto por aplicativo com destino a Ibaté, mas não foi mais vista.

Segundo a mãe, Elisângela Marques, Pâmela havia saído do trabalho — um salão de beleza no bairro Maria Luiza — por volta das 11h30, retornando para casa no Jardim Diamante em uma corrida feita pelo mesmo motociclista do aplicativo. Câmeras de segurança registraram a chegada e, logo em seguida, a saída novamente, desta vez rumo a Ibaté.

Preocupada com a falta de contato, a mãe foi até a residência da filha na manhã seguinte. Ao chegar, encontrou o portão e a porta trancados, mas nenhum sinal de Pâmela.

“Percebi que ela não estava e chamei a polícia. Não entendo por que ela desapareceu, mas meu coração me diz que ela está viva e será encontrada”, afirmou Elisângela.

A família relata que Pâmela vinha enfrentando dificuldades financeiras e já havia passado por episódios de depressão, embora tivesse realizado tratamento anteriormente. Ainda assim, trabalhava normalmente no salão e mantinha sua casa.

O motociclista que realizou as corridas também foi ouvido pela Polícia Civil. Ele informou que recebeu o chamado às 11h40, levando Pâmela do salão até sua residência. No local, ela perguntou se ele fazia viagens particulares. O condutor aceitou e a levou até Ibaté, onde a deixou próximo ao Centro da cidade.

Pâmela morava sozinha e é mãe de duas crianças, de 13 e 8 anos. Sem notícias há mais de uma semana, familiares fazem um apelo por informações que possam ajudar nas buscas.

Informações podem ser repassadas pelos telefones 190 da Polícia Militar ou (16) 99751-4847.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família no dia 8 de novembro, após orientação da Polícia Civil. Naquele momento, o celular de Pâmela ainda chamava, mas ninguém atendia. O caso segue sob investigação.

Leia Também

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda
Segurança10h56 - 15 Nov 2025

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado
Segurança10h25 - 15 Nov 2025

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado

Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook
Prejuízo 10h22 - 15 Nov 2025

Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook

Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215
Segurança10h19 - 15 Nov 2025

Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215

Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos
Segurança10h17 - 15 Nov 2025

Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos

Últimas Notícias