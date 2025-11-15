Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté

Crédito: divulgação

A família da manicure Pâmela Marques do Carmo, de 28 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro da jovem, desaparecida desde o dia 6 de novembro. Ela deixou a casa onde mora, em Araraquara, e embarcou em uma corrida de moto por aplicativo com destino a Ibaté, mas não foi mais vista.

Segundo a mãe, Elisângela Marques, Pâmela havia saído do trabalho — um salão de beleza no bairro Maria Luiza — por volta das 11h30, retornando para casa no Jardim Diamante em uma corrida feita pelo mesmo motociclista do aplicativo. Câmeras de segurança registraram a chegada e, logo em seguida, a saída novamente, desta vez rumo a Ibaté.

Preocupada com a falta de contato, a mãe foi até a residência da filha na manhã seguinte. Ao chegar, encontrou o portão e a porta trancados, mas nenhum sinal de Pâmela.

— “Percebi que ela não estava e chamei a polícia. Não entendo por que ela desapareceu, mas meu coração me diz que ela está viva e será encontrada”, afirmou Elisângela.

A família relata que Pâmela vinha enfrentando dificuldades financeiras e já havia passado por episódios de depressão, embora tivesse realizado tratamento anteriormente. Ainda assim, trabalhava normalmente no salão e mantinha sua casa.

O motociclista que realizou as corridas também foi ouvido pela Polícia Civil. Ele informou que recebeu o chamado às 11h40, levando Pâmela do salão até sua residência. No local, ela perguntou se ele fazia viagens particulares. O condutor aceitou e a levou até Ibaté, onde a deixou próximo ao Centro da cidade.

Pâmela morava sozinha e é mãe de duas crianças, de 13 e 8 anos. Sem notícias há mais de uma semana, familiares fazem um apelo por informações que possam ajudar nas buscas.

Informações podem ser repassadas pelos telefones 190 da Polícia Militar ou (16) 99751-4847.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família no dia 8 de novembro, após orientação da Polícia Civil. Naquele momento, o celular de Pâmela ainda chamava, mas ninguém atendia. O caso segue sob investigação.

Leia Também