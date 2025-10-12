Família procura homem desaparecido após deixar carta em São Carlos

A família de Marcelo Alexandrino, de 54 anos, está à procura do homem, que desapareceu na manhã de sábado (11 de outubro), por volta das 11h, em São Carlos.

Segundo informações de familiares, ele foi visto pela última vez saindo do trabalho no bairro Boa Vista, vestindo calça jeans clara e blusa cinza-claro, conduzindo um Citroën C3 prata. Desde então, não houve mais contato.

De acordo com a família, Marcelo deixou uma carta com teor de despedida, o que aumentou a preocupação.

Qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo deve ser comunicada imediatamente à Polícia Militar (190) ou à Polícia Civil (181 – Disque Denúncia).

