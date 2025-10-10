Família perde tudo após forte chuva no Assentamento Nova São Carlos

A tarde de quinta-feira (09) foi marcada por momentos de desespero para uma família que vive no Assentamento Nova São Carlos. Durante o temporal que atingiu a cidade, uma leitora registrou o cenário de destruição em sua residência e relatou que perderam praticamente tudo da obra que estava sendo realizada em sua moradia.

No local, moram oito pessoas, sendo quatro adultos e quatro crianças.E ao lado, dois idosos. Apesar dos prejuízos materiais, felizmente ninguém ficou ferido.

O vídeo enviado mostra a força da chuva e a dificuldade dos moradores em conter a água que invadiu a casa. A leitora destacou a gravidade da situação e pediu ajuda, reforçando que as famílias da região vivem em condições simples e estão precisando de apoio após os danos causados pelo temporal.

