terça, 07 de outubro de 2025
Segurança

Família do Ceará procura por homem desaparecido há 17 dias em São Carlos

07 Out 2025 - 12h45Por Jessica CR
A família de Francivaldo Alves Vieira, de 38 anos, busca desesperadamente por informações que possam levar ao seu paradeiro. Segundo a irmã, ele está desaparecido há aproximadamente 17 dias, desde o último contato registrado no dia 20 de setembro.
 
Francivaldo mora em São Carlos (SP) e trabalhava na área da carpintaria, em obras da construção civil. De acordo com familiares, ele havia informado que estava hospedado em um alojamento na cidade, mas desde então não respondeu mais mensagens nem realizou ligações.
 
A irmã, que mora no Ceará, relata que toda a família está muito preocupada e pede ajuda da população. “Estamos sem contato com ele desde o dia 20 de setembro. Não sabemos o local exato onde ele morava, apenas que dizia trabalhar em uma obra”, contou.
 
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Francivaldo pode entrar em contato com a Polícia Militar, pelo número 190. ou 88 9860-3879

