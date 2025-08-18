Família com três crianças é atropelada em cruzamento na região do Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18), na região do Cidade Aracy.

O condutor de um veículo seguia pela rua Carmine Missali, e ao tentar adentrar a avenida Regite Árabe, sentido bairro–centro, não percebeu uma família atravessando a via. Uma testemunha chegou a gritar para alertar o motorista, que freou, mas acabou atingindo as vítimas.

No local estavam a mãe e três filhos: um menino de 8 anos, uma menina de 7 anos e um bebê de apenas 2 meses, que estava em um carrinho. As duas crianças mais velhas sofreram escoriações após a queda, enquanto o carrinho do bebê também foi atingido, mas, por sorte, o impacto foi leve e não houve ferimentos graves.

O SAMU foi acionado e encaminhou a mãe e os três filhos para a UPA do Cidade Aracy, todos com ferimentos leves.

