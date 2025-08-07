Falso advogado tenta aplicar golpe em são-carlense

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um homem de 42 anos, morador de São Carlos, registrou um boletim de ocorrência nesta terça-feira (6) após ser vítima de uma tentativa de golpe virtual.

Segundo o relato, ele recebeu mensagens via WhatsApp de uma pessoa que se passou por sua advogada, alegando que ele havia vencido um processo por danos morais contra uma instituição financeira. Em seguida, foi encaminhado um arquivo em PDF com informações supostamente jurídicas e uma chamada de vídeo foi iniciada por um suposto advogado, que se identificou como membro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Durante a ligação, os golpistas solicitaram a confirmação de dados pessoais e induziram o homem a abrir o aplicativo de seu banco. Desconfiado, ele interrompeu a chamada antes de fornecer informações bancárias sensíveis. Após o ocorrido, entrou em contato com seu advogado verdadeiro e descobriu que o WhatsApp da sócia dele havia sido clonado.

