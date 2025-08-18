Fã de Alok realiza sonho de conhecer, subir ao palco e dançar ao lado do DJ

Crédito: divulgação

Moradora da Vila Prado, em São Carlos, a estudante de técnico em enfermagem Fúlvia de Jesus Almeida, de 45 anos, viveu um momento inesquecível no último fim de semana. Fã de longa data de Alok, ela foi a única contemplada em um sorteio virtual promovido pelo São Carlos Rodeio Fest, que lhe deu o direito de visitar o camarim do DJ e, com um pedido especial, subir ao palco ao lado dele. "Pelo sorteio era só uma foto no camarim. Subir no palco foi um pedido que fiz pra ele. Falei que era meu sonho ver ele tocar do palco. Ele disse: ‘esse sonho é fácil de realizar’."



Fã há muito tempo

Fúlvia conta que acompanha a carreira do artista há vários anos e já esteve em diversos shows. “Inclusive, uma vez fiquei das 17h até a meia-noite em pé na grade só para vê-lo de perto”, relembra.

Apesar da dedicação, ela afirma que nunca havia chegado tão próxima do ídolo. “Dessa vez foi diferente, foi único. No meio de milhares de pessoas, eu fui escolhida. Meu coração disparou, parecia que eu estava sonhando acordada. Cada segundo foi mágico”, descreve emocionada.

Tratamento especial

A são-carlense destaca ainda o carinho e a atenção recebidos do artista. “O Alok é simplesmente incrível. No palco ele transmite uma energia surreal. Mas o mais marcante foi o modo como me tratou: não como apenas mais uma fã, mas como alguém especial naquele momento. Ele foi atencioso, carinhoso e me olhava nos olhos”, disse.

Vídeo como lembrança

O momento foi registrado em vídeo, no qual o DJ a chama para subir ao palco, logo após sair do camarim. Para Fúlvia, a lembrança ficará guardada para sempre. “Ele realizou meu sonho de poder assistir ao show tão de pertinho”, afirma.

