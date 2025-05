Explosão em residência deixa homem com 60% do corpo queimado no Jardim Embaré

Local dos fatos - Crédito: Maycon Maximino

Uma explosão ocorrida na manhã desta terça-feira (20) em uma residência localizada na Rua Francisco Correia Bueno deixou um homem de 42 anos gravemente ferido, com cerca de 60% do corpo queimado.

De acordo com os vizinhos, a vítima estava dentro da casa no momento da explosão. Um morador que ouviu o forte estrondo correu para o local e prestou os primeiros socorros, encontrando o homem já com grande parte do corpo queimado.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU foi acionada e prestou atendimento à vítima, que foi conduzida com urgência à Santa Casa. Apesar da gravidade das queimaduras, o homem foi transportado consciente.

O Corpo de Bombeiros também prestou apoio na ocorrência. A causa do acidente ainda será investigada, mas tudo indica que tenha sido um vazamento de gás.

Segundo informações, o homem residia sozinho na casa. O Canil Municipal foi acionado para recolher dois cães de grande porte que estavam no imóvel.

