ExplosÃ£o de frasco de inseticida alerta mulher durante fogo em residÃªncia em SÃ£o Carlos

Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e amparou a vítima - Crédito: Maycon Maximino

A explosão de um frasco de inseticida evitou uma tragédia em uma casa no Jardim São João Batista nesta quinta-feira, 20, quando uma mulher conseguiu se salvar de um incêndio, bem como resgatou seu cachorrinho de estimação.

Segundo apurado, o marido teria deixado uma panela com o fogão ligado e saiu de casa, deixando a esposa que ainda repousava. Passado um tempo, teria começado o fogo que além do fogão, atingiu a geladeira e o calor fez com que um frasco de inseticida que estava na cozinha explodisse e isso acordou a vítima que já tinha inalado uma grande quantidade de fumaça.

A vítima ainda encontrou tempo para resgatar seu cachorrinho de estimação e posteriormente correu para pedir socorro para vizinhos que conseguiram debelar as chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o rescaldo e deu os atendimentos necessários à mulher. A casa sofreu danos materiais, mas ninguém se feriu.

