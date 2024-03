Ex-nora é acusada de ameaçar e ofender mulher no Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de ameaças e ofensas será investigado pela Polícia Civil de São Carlos e que reúne duas mulheres residentes no Cidade Aracy. O caso teria ocorrido na manhã desta segunda-feira, 4, no bairro.

A vítima alega que a acusada é a ex-nora e o motivo seria o fato dela acreditar que ela estaria envolvida com o término do relacionamento que tinha com seu filho.

Desde então, a acusada teria feito ameaças de morte, ofensas morais e importunação do sossego público. A acusada seria uma vizinha que mora na frente da sua casa e liga o som alto para incomoda-la. Nesta segunda-feira teria ainda, com seu carro, colocado em risco a sua integridade com manobras que poderiam causar acidente, já que a vítima também estaria dirigindo seu veículo. O caso foi registrado na CPJ.

